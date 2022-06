Italia, Mancini: «Argentina migliore di noi, abbiamo fatto troppo poco» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha parlato dopo la netta sconfitta contro l’Argentina: le sue dichiarazioni Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport dopo Italia-Argentina. SCONFITTA – «Primo tempo abbiamo fatto due errori sui due gol, a quel punto sono stati più bravi e hanno comandato la partita. Sono stati migliori». FARE DI PIU’ – «Avremmo dovuto segnare, ma nel secondo tempo abbiamo avuto poche possibilitò. Ma abbiamo fatto troppo poco per riuscire a rimontare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roberto, ct della Nazionalena, ha parlato dopo la netta sconfitta contro l’: le sue dichiarazioni Robertoha parlato a Rai Sport dopo. SCONFITTA – «Primo tempodue errori sui due gol, a quel punto sono stati più bravi e hanno comandato la partita. Sono stati migliori». FARE DI PIU’ – «Avremmo dovuto segnare, ma nel secondo tempoavuto poche possibilitò. Maper riuscire a rimontare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

