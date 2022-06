Italia, il VIDEO per celebrare l'ultima di Chiellini in Nazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'Italia ha voluto dedicare un VIDEO, pubblicato sui propri canali social, a Giorgio Chiellini che questa sera dirà addio alla Nazionale... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) L'ha voluto dedicare un, pubblicato sui propri canali social, a Giorgioche questa sera dirà addio alla...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dal oggi primo giugno non serve più il green pass per entrare in Italia #ANSA - ItaliaViva : Italia viva è il partito che vuole più lavoro e pagato meglio, non il reddito di cittadinanza. Italia Viva è il par… - La7tv : Marco Travaglio a #dimartedi: “Tutta questa guerra ai pacifisti è totalmente folle, come la caccia al putiniano in… - stefano2114 : RT @DonbassItalia: 2014 Poroshenko, ex presidente ucraino,eletto con un colpo di stato annuncia la guerra contro la popolazione civile del… - soyanna72 : RT @durezzadelviver: Perché fare affermazioni così palesemente inesatte? I prezzi erano in rialzo almeno da aprile 2021, quasi un anno prim… -