Italia battuta dall’Argentina (3-0) a Wembley. Gol di Lautaro, Di Maria, Dybala. E scampolo di gloria per Nico Gonzalez. Pagelle (Di mercoledì 1 giugno 2022) LONDRA - Povera Italia del calcio, è proprio il caso di scriverlo. Dopo l'esclusione dal Mondiale arriva anche l'inappellabile 3-0 di Wembley nella sfida con l'Argentina vincitrice della Coppa America. Gol di Lautaro Martinez, Di Maria e perfino Dybala: nell'occasione ci mette lo zampino anche il viola Nico Gonzalez. Che dire? Non segna più la nazionale di Mancini. La "Finalissima" è stata vinta meritatamente da Messi e compagni. La verità pura e semplice è che Messi, Lautaro e Di Maria erano i validi avversari degli azzurri, che avevan giocato discretamente per un po'. Poi hanno preso un gol dopo 28' che ha spezzato l'equilibrio in maniera decisiva. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 giugno 2022) LONDRA - Poveradel calcio, è proprio il caso di scriverlo. Dopo l'esclusione dal Mondiale arriva anche l'inappellabile 3-0 dinella sfida con l'Argentina vincitrice della Coppa America. Gol diMartinez, Die perfino: nell'occasione ci mette lo zampino anche il viola. Che dire? Non segna più la nazionale di Mancini. La "Finalissima" è stata vinta meritatamente da Messi e compagni. La verità pura e semplice è che Messi,e Dierano i validi avversari degli azzurri, che avevan giocato discretamente per un po'. Poi hanno preso un gol dopo 28' che ha spezzato l'equilibrio in maniera decisiva. L'articolo proviene da Firenze Post.

