Italia-Argentina stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Finalissima 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Italia contro Argentina nella Finalissima Uefa/Conmebol. La vincitrice di EURO 2020 sfida la campionessa della Copa America 2021. Fischio d’inizio in programma mercoledì 1° giugno 2022 alle 20:45, a Londra, nella cornice di un Wembley che ha visto trionfare gli azzurri un anno fa agli Europei. La sfida verrà trasmessa in diretta tv dalla Rai (Rai 1), che detiene i diritti in esclusiva della nostra Nazionale. Ma potrete seguirla anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022)contronellaUefa/Conmebol. La vincitrice di EURO 2020 sfida la campionessa della Copa America 2021. Fischio d’inizio in programma mercoledì 1° giugnoalle 20:45, a Londra, nella cornice di un Wembley che ha visto trionfare gli azzurri un anno fa agli Europei. La sfida verrà trasmessa intv dalla Rai (Rai 1), che detiene i diritti in esclusiva della nostra Nazionale. Ma potrete seguirla anche insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Advertising

Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - Azzurri : ???? Chiellini saluta la #Nazionale: domani a #Wembley cerimonia prima di #ItaliaArgentina ?? Prima del fischio d’ini… - skylogic7 : RT @Azzurri: ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1 #ItaliaArge… - lorislerital69 : RT @Azzurri: ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1 #ItaliaArge… -