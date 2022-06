Italia-Argentina | le probabili formazioni della Finalissima | VIDEO

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Leditra i campioni UEFA e CONMEBOL in carica, in programma alle ore 20:45 a Londra. Queste, dunque, le possibili scelte dei due Commissari Tecnici, Roberto Mancini e Lionel Scaloni

Si scrive, si legge 'Serie A'. Che sia passata, presente o futura, a seconda delle sorprese che potrebbe regalarci la prossima sessione di calciomercato. Nella sfida di questa sera a Wembley, ...Prima l', poi… le valigie. Qualcuno le chiuderà per andare in vacanza, magari a Ibiza o Formentera. Qualcun altro, invece, per scoprire da vicino la prossima tappa della sua carriera. In ...Giorgio Chiellini saluta l'Italia, in tutti i sensi. È l'ultima con la maglia azzurra addosso stasera a Wembley contro l'Argentina, ma poi lascerà anche la Juve per andare a giocare negli Stati Uniti.L'Italia affronta stasera a Londra l'Argentina nella Finalissima 2022, che assegna la coppa dei campioni Conmebol-Uefa. Mancini deve fare a meno di numerosi potenziali titolari, da Ciro Immobile a ...