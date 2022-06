Italia-Argentina, gol di Lautaro Martinez: assist di Messi, è 0-1 (VIDEO) (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’Argentina è in vantaggio. Nel match contro l’Italia, valevole per la ‘Finalissima’, i sudamericani trovano la rete dell’1-0 grazie a Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter raccoglie alla perfezione l’assist di Lionel Messi e deposita la palla in rete da due passi. Proteste per un possibile fallo su Bernardeschi ad inizio azione, ma per arbitro e Var è tutto buono. A Wembley dunque il punteggio dice 0-1. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’è in vantaggio. Nel match contro l’, valevole per la ‘Finalissima’, i sudamericani trovano la rete dell’1-0 grazie a. L’attaccante dell’Inter raccoglie alla perfezione l’di Lionele deposita la palla in rete da due passi. Proteste per un possibile fallo su Bernardeschi ad inizio azione, ma per arbitro e Var è tutto buono. A Wembley dunque il punteggio dice 0-1. Ecco il. SportFace.

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - jacqueenriquez5 : Di Mariaaaaaaaa !!! Italia 0 - 2 Argentina - Gianluc54410558 : Sto guardando Argentina Italia. Partita da segaioli contro cornuti. Buonanotte ?? -