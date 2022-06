Italia-Argentina: Dybala non parte dall’inizio, al suo posto Lo Celso (Di mercoledì 1 giugno 2022) Paulo Dybala non partirà dall’inizio nel match dell’Argentina contro l’Italia, al suo posto ci sarà Lo Celso. Un passo indietro rispetto a quanto comunicato inizialmente, quando l’argentino era indicato come titolare dietro a Lautaro Martinez, Di Maria e Messi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Paulonon partirànel match dell’contro l’, al suoci sarà Lo. Un passo indietro rispetto a quanto comunicato inizialmente, quando l’argentino era indicato come titolare dietro a Lautaro Martinez, Di Maria e Messi. SportFace.

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - DiMarzio : #Finalissima | Cambio dell’ultimo minuto per l’#Argentina. #Dybala in panchina, #LoCelso titolare - liverpool_final : ?????????? LINK???? #ITAARG #Finalissima Italia-Argentina Finalissima 2022, dove vederla in tv e streaming ????… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - ITALIA-ARGENTINA - Squadre in campo, Gravina premia Chiellini -