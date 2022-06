Italia Argentina, che gaffe della UEFA: Dybala prima titolare e poi panchinato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Italia Argentina, gaffe della UEFA al momento della comunicazione delle formazioni ufficiali: ecco cos’è accaduto gaffe della UEFA al momento di comunicare le formazioni ufficiali di Italia-Argentina, Finalissima 2022. Inizialmente era stato inserito Paulo Dybala nell’undici titolare dell’Albiceleste, salvo poi veder spostato il nome della Joya tra i panchinari, con Lo Celso al suo posto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)al momentocomunicazione delle formazioni ufficiali: ecco cos’è accadutoal momento di comunicare le formazioni ufficiali di, Finalissima 2022. Inizialmente era stato inserito Paulonell’undicidell’Albiceleste, salvo poi veder spostato il nomeJoya tra i panchinari, con Lo Celso al suo posto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

