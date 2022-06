Italia-Argentina | a Londra la finalissima Gli azzurri danno l' addio a Chiellini

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Là dove ha toccato nemmeno un anno fa il cielo d'Europa con un dito, l'è obbligata a ripartire. Per inaugurare una nuova era. Glitornano a Wembley, sfondo della notte che ha regalato agli, appena undici mesi fa, il secondo titolo continentale della loro storia. Ma stavolta la storia è diversa: l'impegno è di quelli di prestigio, contro l'vincitrice della Coppa America e reduce da una striscia di 31 risultati utili consecutivi, ma la battaglia "dei due mondi" sarà anche l'occasione per chiudere un ciclo e porre il primo mattone di una nuova ricostruzione, resasi necessaria dopo il secondo flop Mondiale consecutivo. Un'altra sfida per Roberto Mancini che ha deciso di restare in sella per accompagnare, di nuovo, l'fuori dal tunnel. A Wembley sarà anche una notte ...

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - Azzurri : ???? Chiellini saluta la #Nazionale: domani a #Wembley cerimonia prima di #ItaliaArgentina ?? Prima del fischio d’ini… - tigrelt : RT @SocialeDestra: Limoni ?? Origine Argentina ???? 1,79 € kg Origine Italia ???? 2,39 € kg Origine Italia ???? #Bio 1,29€ cadauno . La #Politi… - xamsxxx : RT @Azzurri: ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1 #ItaliaArge… -

Ma bastano anche, nazionali che hanno scritto il pallone in tutti i suoi momenti più belli. E da lassù Paolo Rossi, Scirea, Maradona, soltanto per dirne tre tra i giganti, ...Commenta per primo La 'Finalissima' tra continenti. I campioni d'Europa contro i campioni del Sudamerica:sarà una sfida che racchiude in sé tanti motivi di interesse, a cominciare dal ricordo per il più grande, Diego Armando Maradona. Sede della partita lo stadio di Wembley a Londra: ...Là dove ha toccato nemmeno un anno fa il cielo d’Europa con un dito, l’Italia è obbligata a ripartire. Per inaugurare una ...Italia contro Argentina, stadio sold out: quanto è stato incassato dai biglietti. Per disputare questa prima edizione della Cup of Champions è stata scelta una location di tutto rispetto come il ...