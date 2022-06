Italia-Argentina 0-3 | disastro azzurro | la Finalissima è dell' Albiceleste

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - TNTSportsAR : Te amo, L10NEL ???? Italia 0-0 Argentina. #Finalissima - prensa_libre : RT @tododeportes_pl: #Finalissima | ¡Gooooooool de Dybala! ? Argentina 3-0 Italia - agustincanio : RT @Futbool_Fotos: ¡¡¡ARGENTINA 3-0 ITALIA!!! ¡¡¡ARGENTINA 3-0 ITALIA!!! ¡¡¡ARGENTINA 3-0 ITALIA!!! -

DIRETTA(RISULTATO 0 - 2): DONNARUMMA CI TIENE A GALLA La finalissimasi sta traformando in un autentico tiro al bersaglio nei confronti degli azzurri che subiscono in ..., nuovo errore di DonnarummaTanti gli errori nel corso delle qualificazioni ai Mondiali così come in Nations League e stasera nel corso del match contro l'non è stato ...94' - TRIS DELL'ARGENTINA. Messi parte in contropiede ma viene fermato al limite dell'area, Dybala raccoglie e incrocia la conclusione battendo Donnarumma. 93' - ...Guarda gli highlights completi di Italia-Argentina, partita valida per la “Finalissima” tra la vincitrice dell’Europeo e quella della Copa America Si conclude 3-0 per l’Argentina la Finalissima contro ...