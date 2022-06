Italia-Argentina 0-3, Di Maria: “Felice per questo titolo, lo dedico alle nostre famiglie” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Angel Di Maria ha commentato a caldo la vittoria dell’Argentina nella Finalissima contro l’Italia a Wembley: “Sono davvero Felice per questo titolo. Lo dedico alle nostre famiglie, che sono sempre al nostro fianco, ed a tutte le persone presenti oggi. E’ stato pazzesco“. El Fideo ha poi aggiunto: “Tutto è cambiato dopo la Coppa America. Ci siamo tolti un peso e adesso giochiamo divertendoci. Di conseguenza le cose ci vengono più facili. Siamo molto emozionati, ma dobbiamo restare con i piedi per terra“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Angel Diha commentato a caldo la vittoria dell’nella Finalissima contro l’a Wembley: “Sono davveroper. Lo, che sono sempre al nostro fianco, ed a tutte le persone presenti oggi. E’ stato pazzesco“. El Fideo ha poi aggiunto: “Tutto è cambiato dopo la Coppa America. Ci siamo tolti un peso e adesso giochiamo divertendoci. Di conseguenza le cose ci vengono più facili. Siamo molto emozionati, ma dobbiamo restare con i piedi per terra“. SportFace.

