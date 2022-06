Italia-Argentina 0-3, Chiellini: “Periodo duro. Tutta Italia stia vicino” (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Sapevamo che sarebbe stata difficile, chiaro che c’era la speranza di vincere questo trofeo ma ciò non cancella quello che è stato. Mi aspetto un Periodo difficile, c’è bisogno di ripartire e mi auguro che Tutta Italia stia vicino a questo gruppo che deve fare tanto”. Queste le parole ai microfoni di Rai Sport di Giorgio Chiellini, all’ultima presenza in azzurro, dopo la sconfitta per 3-0 dell’Italia contro l’Argentina nella ‘Finalissima 2022’ SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Sapevamo che sarebbe stata difficile, chiaro che c’era la speranza di vincere questo trofeo ma ciò non cancella quello che è stato. Mi aspetto undifficile, c’è bisogno di ripartire e mi auguro chea questo gruppo che deve fare tanto”. Queste le parole ai microfoni di Rai Sport di Giorgio, all’ultima presenza in azzurro, dopo la sconfitta per 3-0 dell’contro l’nella ‘Finalissima 2022’ SportFace.

