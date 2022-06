Italia Argentina 0-2 LIVE: il raddoppio di Di Maria (Di mercoledì 1 giugno 2022) Allo stadio Wembley, il match valido per la Finalissima 2022 tra Italia e Argentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Wembley, Italia e Argentina si sfidano nel match valido per la Finalissima 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Argentina MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Wembley. 2? Di Maria prova a sorprendere Donnarumma da centrocampo ma il suo pallonetto va lontanissimo dai pali. 5? Jorginho stende Messi al limite dell’area; punizione da posizione ideale per la ‘Pulga’. 7? Alla battuta va Messi che colpisce in pieno la barriera. 12? Raspadori raccoglie al limite, si gira e calcia; facile la parata per Martinez. 19? Bonucci pesca Bernardeschi all’interno dell’area di rigore, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Allo stadio Wembley, il match valido per la Finalissima 2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Wembley,si sfidano nel match valido per la Finalissima 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Wembley. 2? Diprova a sorprendere Donnarumma da centrocampo ma il suo pallonetto va lontanissimo dai pali. 5? Jorginho stende Messi al limite dell’area; punizione da posizione ideale per la ‘Pulga’. 7? Alla battuta va Messi che colpisce in pieno la barriera. 12? Raspadori raccoglie al limite, si gira e calcia; facile la parata per Martinez. 19? Bonucci pesca Bernardeschi all’interno dell’area di rigore, ...

