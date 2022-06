Italia-Argentina 0-2 LIVE: Donnarumma ultimo baluardo. Ola dagli spalti, Di Lorenzo stecca Messi e si scatena la rissa (Di mercoledì 1 giugno 2022) La prima edizione della Finalissima vedrà questa sera, a partire dalle 20.45 a Wembley l'Italia campione d'Europa in carica affrontare... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) La prima edizione della Finalissima vedrà questa sera, a partire dalle 20.45 a Wembley l'campione d'Europa in carica affrontare...

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - TNTSportsAR : Te amo, L10NEL ???? Italia 0-0 Argentina. #Finalissima - MatteoRiccardi_ : Chissa se qualcuno, dopo aver visto l’Italia essere presa a pesci in faccia dall’Argentina, ha capito il livello de… - FiFAW22 : ?????????? LINK???? #ITAARG #Finalissima ARGENTINA vs ITALIA - FINALISSIMA EN VIVO ???? -