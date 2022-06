Italia Argentina 0-0 LIVE: rotola il pallone a Wembley (Di mercoledì 1 giugno 2022) Allo stadio Wembley, il match valido per la Finalissima 2022 tra Italia e Argentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Wembley, Italia e Argentina si sfidano nel match valido per la Finalissima 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Argentina MOVIOLA 1? Calcio d’inizio rotola il pallone a Wembley. 2? Di Maria prova a sorprendere Donnarumma da centrocampo ma il suo pallonetto va lontanissimo dai pali. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Italia Argentina 0-0: risultato e tabellino Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Allo stadio, il match valido per la Finalissima 2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi sfidano nel match valido per la Finalissima 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizioil. 2? Di Maria prova a sorprendere Donnarumma da centrocampo ma il suotto va lontanissimo dai pali. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; ...

