Italia a Wembley (stasera, 20,45, Rai1): finalissima contro l’Argentina. Battere Messi per riscattare la figuraccia Mondiale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Italia-Argentina a Wembley è una di quelle sfide esaltanti, ma inutili, frutto del desiderio di novità di un calcio che vuole sempre rinnovarsi, pur ricordando un passato glorioso. E' stata battezzata con enfasi "la finalissima", ma è solo una amichevole "infiocchettata" fra campioni europei e sudamericani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 1 giugno 2022)-Argentina aè una di quelle sfide esaltanti, ma inutili, frutto del desiderio di novità di un calcio che vuole sempre rinnovarsi, pur ricordando un passato glorioso. E' stata battezzata con enfasi "la", ma è solo una amichevole "infiocchettata" fra campioni europei e sudamericani L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - Azzurri : ?????????????????????? ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? #Wembley Stadium - #Londra ?? In diretta su #Rai1… - juventusfc : Oggi l'Italia torna a Wembley ???? L'episodio di Black and White Stories è dedicato agli eroi bianconeri a Wembley ???? - gabribridge : A Wembley fischiano l’Italia perché sono stati battuti agli Europei in finale. #ItaliaArgentina - tuttosport : #Wembley si riempie per #ItaliaArgentina: striscione per #Chiellini ?? -