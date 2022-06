(Di mercoledì 1 giugno 2022) Un matrimonio finisce, un altro inizia. E i tifosi finiscono per dividersi, visto che entrambi i personaggi sono amati e uno, quello che se ne va, ha raggiunto uno dei migliori risultati dell’ultimo ventennio cestistico italiano. Le strade della Nazionale di basket e di Romeo, il ct che ha riportato gli azzurri alle Olimpiadi, si separano. La scelta è stata del presidente della Fip, Gianni Petrucci, che lo ha ammesso chiaramente: “Responsabilità mia”. Il posto del 68enne tecnico di Altamura verrà preso da, oggi assistente diEttore Messina all’Olimpia Milano. E pure lui personaggio amatissimo da chi segue il basket in Italia, certamente tra i più mediatici durante la sua carriera da giocatore. Laanticipata daarriva a pochi mesi ...

Advertising

fattoquotidiano : Italbasket, Gianmarco Pozzecco sarà il nuovo coach dopo la separazione da Meo Sacchetti - ginugiola : RT @infoitsport: Gianmarco Pozzecco nuovo ct dell'Italbasket, il Fvg tifa per il Pozz! - infoitsport : Gianmarco Pozzecco nuovo ct dell'Italbasket, il Fvg tifa per il Pozz! - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Gianmarco Pozzecco lascerà Olimpia Milano a fine stagione. Il Poz firmerà un contratto con scadenza 2024 con la Federazi… - SpazioFortitudo : RT @AlessandroMagg4: Gianmarco Pozzecco firmerà un contratto sino al 2024 con Italbasket. A fine stagione saluterà Olimpia Milano e farà il… -

Tra le tante conseguenze scaturite dall'addio a Meo Sacchetti e dalla successiva nomina diPozzecco a capo - allenatore dell', vi è anche quella del possibile reintegro in Nazionale di alcuni giocatori che negli ultimi tempi non sono stati coinvolti nel progetto ...Toccherà così aPozzecco. Il rapporto tra Sacchetti e l'azzurro " una maglia con la quale ... proprio l'impresa di Serbia con il ritorno dell'ai Giochi. Che Meo non se l'aspettasse ...Tra le tante conseguenze scaturite dall’addio a Meo Sacchetti e dalla successiva nomina di Gianmarco Pozzecco a capo-allenatore dell’Italbasket, vi è anche quella del possibile reintegro in Nazionale ...La Nazionale cambia tutto a tre mesi dall’Europeo: via il ct tornato da Tokyo con il quinto posto. A breve l’annuncio del suo successore ...