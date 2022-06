Israele, quella bandiera palestinese sventolata e il vento maligno del fascismo (Di mercoledì 1 giugno 2022) In una Terra Santa che da sempre si nutre di simboli, e di gesti simbolici, anche una bandiera (palestinese) sventolata in una università (israeliana) fa discutere. E fa paura. A spiegarne le ragioni ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022) In una Terra Santa che da sempre si nutre di simboli, e di gesti simbolici, anche unain una università (israeliana) fa discutere. E fa paura. A spiegarne le ragioni ...

Advertising

dvaldi1 : <<Gli Usa accorrono in soccorso di stato ebraico, votando contro delibera Onu (con Italia e Olanda), giustificando… - loidomemau : @LiaQuartapelle @invisiblearabs @amnestyitalia Certo che se dovresti fare un digiuno per ogni palestinese ucciso da… - IFPS0XK : @Un_human_corpse @dureghello Ma lei ha idea di cosa fu l'apartheid in Sudafrica? In Israele gli arabi hanno accesso… - rev24_ : Coloro che, su chiare immagini di violenza verso #donne inermi come quella sistematica attuata da #Israele, non han… - AgAntonio1987 : RT @amnestyitalia: In un sistema di apartheid, la vita di un gruppo vale meno di quella di un altro. #Israele mantiene questo sistema attra… -