Isola, 'non ci sono prove, non l'ho mai fatto': lo sfogo di Lory Del Santo dopo la puntata serale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una nuova bufera si abbatte sull'Honduras, precisamente su Lory Del Santo, finita al centro delle nuove accuse degli altri naufraghi all'Isola dei Famosi: Lory è infatti finita in nomination per l'... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una nuova bufera si abbatte sull'Honduras, precisamente suDel, finita al centro delle nuove accuse degli altri naufraghi all'dei Famosi:è infatti finita in nomination per l'...

Advertising

beppesevergnini : Stromboli. Accendere un fuoco ?? in un giorno di scirocco, per simulare un incendio durante le riprese di una fictio… - parolepertz : RT @Honolul62444404: Parpiglia non è mai stato un bravo giornalista si è solo accanito su tansittissime persone e molto spesso Le ha sfrutt… - chattiva : @BITCHYFit Peccato,stava rischiando di vincere o arrivare in finale,ha voluto fare il super macho contro Clemente… - panic193 : RT @Honolul62444404: Parpiglia non è mai stato un bravo giornalista si è solo accanito su tansittissime persone e molto spesso Le ha sfrutt… - Honolul62444404 : Parpiglia non è mai stato un bravo giornalista si è solo accanito su tansittissime persone e molto spesso Le ha sfr… -