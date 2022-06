Isola | Mercedesz Henger e la verità sulla famosa prova in apnea | cosa rivela ad Edoardo 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Come è noto,è alla sua seconda partecipazione all’dei famosi. La sua prima apparizione nel reality risale a qualche anno fa, dove di fatto debuttava in tv tra i “vip”, in quanto figlia di Eva. LEGGI ANCHE: —, momento bollente tra Edoardo e: il tutto davanti alle telecamere Nella extended edition dell’dei Famosi,hato ad Edoardo e agli altri naufraghi il retroscena dellainnel 2016, quella in cui l’allora conduttrice Alessia Marcuzzi voleva interrompere il gioco perché preoccupatissima per la sua salute. In tanti ricordando in quell’edizione Alessia dall’Italia in collegamento con Alvin quasi disperata, che ...