Isola dei Famosi, Roger Balduino dice addio: ecco perchè (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roger Balduino è pronto a lasciare Cayo Cochinos. A riportare l’indiscrezione è Davide Maggio che comunica come il modello brasiliano sia costretto a dire per sempre addio a questa edizione del reality e, di conseguenza, ad annunciare il suo ritiro dalla trasmissione. La causa di questa decisione sarebbe legata a dei problemi di salute che il naufrago sta accusando e che non può più ignorare. Il concorrente sudamericano è nuovamente finito in ospedale in osservazione subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi dello scorso 30 maggio. Nei giorni scorsi Roger si era fatto male alla caviglia e vivere in condizioni precarie come quelle dell’Isola avrà peggiorato la sua situazione. Dopo l’incidente Roger ha iniziato a camminare sempre più fatica e, alla ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 1 giugno 2022)è pronto a lasciare Cayo Cochinos. A riportare l’indiscrezione è Davide Maggio che comunica come il modello brasiliano sia costretto a dire per semprea questa edizione del reality e, di conseguenza, ad annunciare il suo ritiro dalla trasmissione. La causa di questa decisione sarebbe legata a dei problemi di salute che il naufrago sta accusando e che non può più ignorare. Il concorrente sudamericano è nuovamente finito in ospedale in osservazione subito dopo la puntata dell’deidello scorso 30 maggio. Nei giorni scorsisi era fatto male alla caviglia e vivere in condizioni precarie come quelle dell’avrà peggiorato la sua situazione. Dopo l’incidenteha iniziato a camminare sempre più fatica e, alla ...

