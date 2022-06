Isola dei Famosi, Nicola Savino provoca Carmen Di Pietro “Alessandro circondato da tope” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un noto proverbio dice che quando il gatto non c’è, i topi ballano, ed è proprio questo che l’opinionista dell’Isola dei Famosi Nicola Savino ha voluto far credere a Carmen Di Pietro. Savino, infatti, ha provocato Carmen dicendole che il figlio Alessandro Iannoni, che è tornato in Italia, sta approfittando dell’assenza della sua gelosissima mamma per darsi alla pazza gioia. “Ho sentito al telefono tuo figlio, c’era un casino, si sta divertendo” ha detto Nicola Savino a Carmen Di Pietro per stuzzicarla. La naufraga ha esclamato allarmata: “Non è vero… dai che non mi fai dormire stanotte, quando i topi non ci sono si balla”. L’opinionista ha proseguito ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un noto proverbio dice che quando il gatto non c’è, i topi ballano, ed è proprio questo che l’opinionista dell’deiha voluto far credere aDi, infatti, hatodicendole che il figlioIannoni, che è tornato in Italia, sta approfittando dell’assenza della sua gelosissima mamma per darsi alla pazza gioia. “Ho sentito al telefono tuo figlio, c’era un casino, si sta divertendo” ha dettoDiper stuzzicarla. La naufraga ha esclamato allarmata: “Non è vero… dai che non mi fai dormire stanotte, quando i topi non ci sono si balla”. L’opinionista ha proseguito ...

