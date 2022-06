Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi come Mercedesz Henger? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sembrerebbe che entrambi vivano ancora con il proprio ex Isola dei Famosi: bufera di critiche per Edoardo Tavassi, che naufrago di questa 16esima edizione, avrebbe mentito in merito alla sua condizione sentimentale. Tutto sarebbe iniziato quando Mercedesz Henger è approdata sull’Isola per corteggiare proprio il Tavassi. Fin da subito tra i due si è creato un buon feeling, al punto che molti sospettavano che gli atteggiamenti della Henger fossero studiati a tavolino perché fin troppo presa. Ciò che però avrebbe fatto traboccare il vaso e avrebbe spinto Edoardo Tavassi a non volersi più fidare di lei, è stata l’ammissione di vivere ancora in casa con il suo ex fidanzato. Peccato però, che il ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sembrerebbe che entrambi vivano ancora con il proprio exdei: bufera di critiche per, che naufrago di questa 16esima edizione, avrebbe mentito in merito alla sua condizione sentimentale. Tutto sarebbe iniziato quandoè approdata sull’per corteggiare proprio il. Fin da subito tra i due si è creato un buon feeling, al punto che molti sospettavano che gli atteggiamenti dellafossero studiati a tavolino perché fin troppo presa. Ciò che però avrebbe fatto traboccare il vaso e avrebbe spintoa non volersi più fidare di lei, è stata l’ammissione di vivere ancora in casa con il suo ex fidanzato. Peccato però, che il ...

