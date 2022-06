Isola dei Famosi, colpo di scena: Carmen, Maria Laura ed Estefania squalificate? Regolamento infranto (Di mercoledì 1 giugno 2022) I colpi di scena all‘Isola dei Famosi22 non mancano mai: un gesto compiuto da Carmen di Pietro, Maria Laura De Vitis e Estefania Bernal avrebbe violato il Regolamento e messo a rischio la loro permanenza in Honduras. A svelare il gesto è stato Alvin che, nel corso del daytime del 31 maggio, ha raccontato cosa è successo dopo la prova ricompensa. Di cosa si tratta? Perché rischiano di essere squalificate Come ogni puntata, grazie a delle prove da superare, i naufraghi dell’Isola hanno la possibilità di vincere del cibo. Le tre naufraghe avrebbero mangiato di nascosto il cibo destinato ai vincitori della prova, cosa non ammessa dal Regolamento del programma. L’accaduto ha indignato parte del web che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) I colpi diall‘dei22 non mancano mai: un gesto compiuto dadi Pietro,De Vitis eBernal avrebbe violato ile messo a rischio la loro permanenza in Honduras. A svelare il gesto è stato Alvin che, nel corso del daytime del 31 maggio, ha raccontato cosa è successo dopo la prova ricompensa. Di cosa si tratta? Perché rischiano di essereCome ogni puntata, grazie a delle prove da superare, i naufraghi dell’hanno la possibilità di vincere del cibo. Le tre naufraghe avrebbero mangiato di nascosto il cibo destinato ai vincitori della prova, cosa non ammessa daldel programma. L’accaduto ha indignato parte del web che ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - CorriereCitta : Isola dei Famosi, colpo di scena: Carmen, Maria Laura ed Estefania squalificate? Regolamento infranto - zazoomblog : Ilary Blasi gaffe all’Isola dei Famosi: spoilera in anticipo il nome dell’eliminato e scoppia la polemica - #Ilary… - ilcaffelatte : RT @alessandroooook: appena scoperto che soleil sorge è entrata all’isola dei famosi ma io mi chiedo perchè devono sempre rovinare tutto #i… - zazoomblog : “A un passo dal ritiro!”: allarme rosso a l’Isola dei Famosi non può più restare - #passo #ritiro!”: #allarme… -