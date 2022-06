Isola dei Famosi anticipazioni: i naufraghi violano il regolamento (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continuano le vicende dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi e cha va in onda su Canale5. Stando alle anticipazioni, sembra alcuni concorrenti abbiano commesso una grave infrazione, a cui ha fatto immediatamente seguito una penitenza. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Secondo quanto si è mostrato durante il daytime, dopo aver portato a termine la sfida- ricompensa che ha visto la vittoria da parte degli uomini, le concorrenti Carmen di Pietro, Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis sono state colte in flagrante mentre mangiavano delle pizzette regalategli. Una violazione del regolamento dell’Isola dei Famosi, a cui la redazione non poteva restare indifferente. Infatti, subito dopo è stato reso noto che – come ... Leggi su zon (Di mercoledì 1 giugno 2022) Continuano le vicende deidell’dei, il reality show condotto da Ilary Blasi e cha va in onda su Canale5. Stando alle, sembra alcuni concorrenti abbiano commesso una grave infrazione, a cui ha fatto immediatamente seguito una penitenza. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto. Secondo quanto si è mostrato durante il daytime, dopo aver portato a termine la sfida- ricompensa che ha visto la vittoria da parte degli uomini, le concorrenti Carmen di Pietro, Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis sono state colte in flagrante mentre mangiavano delle pizzette regalategli. Una violazione deldell’dei, a cui la redazione non poteva restare indifferente. Infatti, subito dopo è stato reso noto che – come ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - FAttendibile : @IsolaDeiFamosi Avete fatto uscire, con furbata, Maccarini perché faceva uscire il peggio dei vostri raccomandati u… - poIip3tto : Ca passat Zayn, l’isola dei famosi? - SAntonio10273 : SE MI SAPETE DISTINGUERE I BASTARDI DAI BUONI IN QUESTA GUERRA, FAREMO L'ISOLA DEI FAMOSI AL LARGO DELLA CRIMEA. SE… - infoitcultura : L'isola dei famosi, Alex Belli attacca Soleil Sorgè: 'È pazza, ha fatto sei mesi di trash televisivo' -