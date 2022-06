Inter-Lukaku, accordo totale per il ritorno. Ora la palla passa al Chelsea (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lukaku vuole tornare all'Inter e il club nerazzurro è pronto a riabbracciarlo ma a determinate condizioni. L'operazione si dovrà chiudere in prestito ed entro il 30 giugno per usufruire degli sgravi fiscali del "decreto crescita" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 giugno 2022)vuole tornare all'e il club nerazzurro è pronto a riabbracciarlo ma a determinate condizioni. L'operazione si dovrà chiudere in prestito ed entro il 30 giugno per usufruire degli sgravi fiscali del "decreto crescita"

Advertising

tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - FBiasin : Confermato: l’avvocato rappresentante di #Lukaku sarà domani a Milano per incontrare la dirigenza dell’#Inter. - FBiasin : L'impegno che #Lukaku sta mettendo per provare a tornare all'#Inter è direttamente proporzionale alla grandezza del… - YBah96 : RT @raffaelecaru: Le parole di #Maldini a me non sorprendono. Soprendono invece tutta quella parte di tifoseria dell'Inter che pensa di ess… - InterHubOff : ???? Difficile un ritorno all’Inter di Lukaku, sia per l’ingaggio sia perché è improbabile che i Blues lo lascino par… -