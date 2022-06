Inter | inchiesta sulle plusvalenze verso l’archiviazione

(Di mercoledì 1 giugno 2022)l’indaginenei confronti dell’Si vadell’indagine nei confronti dell’per quanto riguarda il tema dellein un’indagine della Procura di Milano che ha ipotizzato il reato di falso in bilancio. A riferirlo è l’ANSA. Secondo la fonte alle indagini dei pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli, non sono emersi elementi tali per procedere con eventuali iscrizioni e la richiesta di giudizio. Dall’analisi dei documenti, email e messaggi sequestrati a dicembre sui dispositivi di alcuni dirigenti del club, non sarebbe finora venuto a galla nulla di penalmente rilevante su operazioni per la cessione di alcuni ...

Advertising

capuanogio : Si profila una richiesta di archiviazione dell'inchiesta, ancora a carico di ignoti, sulle plusvalenze #Inter nella… - sportmediaset : Caso plusvalenze, l'inchiesta sull'Inter verso l'archiviazione #Inter #Plusvalenze #SportMediaset… - Chrisrev13 : RT @capuanogio: Si profila una richiesta di archiviazione dell'inchiesta, ancora a carico di ignoti, sulle plusvalenze #Inter nella quale l… - roby_mazz : RT @Gazzetta_it: #Inter, caso plusvalenze: l'inchiesta va verso la richiesta di archiviazione - sportli26181512 : Inter, caso plusvalenze: l'inchiesta va verso la richiesta di archiviazione: Inter, caso plusvalenze: l'inchiesta v… -

TUTTO mercato WEB

L', a carico di ignoti, sulle plusvalenze dell'va verso l'archiviazione. Secondo quanto riporta Ansa , questo è infatti lo scenario che si profila sul caso partito dall'ipotesi della ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Caos plusvalenze,... Inter, si va verso l'archiviazione dell'inchiesta per il presunto reato di falso in bilancio L’inchiesta aperta dalla Procura di Milano a carico di ignoti sulla questione legata alle plusvalenze dell’Inter, per ipotesi di false dichiarazioni nei bilanci, verrà definitivamente archiviata.Inter, il caso plusvalenze va verso l’archiviazione. Dalle indagini non è infatti emerso alcun elemento penalmente rilevante. Secondo quanto riportato con una nota dall’agenzia ANSA, si prospetta una ...