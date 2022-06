Inter, Bergomi: «Bastoni e Barella sono gli ultimi da sacrificare» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole di Beppe Bergomi sul mercato dell’Inter e soprattutto sul possibile addio di Bastoni ai nerazzuri Intervistato da Tuttosport, Beppe Bergomi ha commentato la situazione del mercato dell’Inter, dando il suo parere negativo sul possibile sacrificio di Bastoni. Le sue parole. «Gli ultimi da sacrificare sono gli italiani, attaccati alla maglia, quelli col senso di appartenenza come Barella e Bastoni. Qualora Alessandro partisse mi piangerebbe il cuore. Ragiono da tifoso, la dirigenza saprà come comportarsi, hanno lavorato bene, lo faranno ancora. Perisic mancherà tantissimo, Gosens è un altro tipo di giocatore. Non è Perisic, è un terzino. Il croato è un atleta incredibile, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le parole di Beppesul mercato dell’e soprattutto sul possibile addio diai nerazzurivistato da Tuttosport, Beppeha commentato la situazione del mercato dell’, dando il suo parere negativo sul possibile sacrificio di. Le sue parole. «Glidagli italiani, attaccati alla maglia, quelli col senso di appartenenza come. Qualora Alessandro partisse mi piangerebbe il cuore. Ragiono da tifoso, la dirigenza saprà come comportarsi, hanno lavorato bene, lo faranno ancora. Perisic mancherà tantissimo, Gosens è un altro tipo di giocatore. Non è Perisic, è un terzino. Il croato è un atleta incredibile, ...

