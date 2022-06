‘Inferno’ | proseguono le riprese nel Sannio | oggi ciak con Sergio Rubini -FOTO

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –ledi ‘Inferno, tra Dante e il presepe napoletano’, il nuovo film del maestro Mimmo Paladino. Quinta settimana consecutiva di lavoro per regista, troupe e attori. Dopo lein Puglia, tra Monte Sant’Angelo e il Gargano, e nela Paduli, Pietrelcina, Camposauro, il set è stato allestito ad Apice Vecchia.con l’attore, che veste i panni di uno dei Re Magi insieme a Francesco De Gregori e Alessandro Haber, che hanno però terminato lenei giorni scorsi. Nel cast altri grandi nomi come Toni Servillo, Nino D’Angelo, Giovanni Esposito, Tomas Arana, Rocco Papaleo. E ancora Luca Saccoia, Ginestra Paladino, Luigi Credendino, ...

