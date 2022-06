In Texas puoi comprare delle armi, ma non puoi avere più di sei sex toys (Di mercoledì 1 giugno 2022) È una data che non si può dimenticare quella del 24 maggio del 2022 perché va ad aggiungersi a tutti quei capitoli sanguinari che appartengono alla nostra storia. E magari si trattasse di un libro dell’orrore che possiamo chiudere e dimenticare perché la sparatoria avvenuta in Texas, alla Robb Elementary School, è reale. E fa male. Durante la follia omicida di un diciottenne, che è entrato nella scuola elementare di Uvalde, sono morti dei bambini, 19 per la precisione e anche due insegnanti. E l’aspetto più tragico di questo evento è che purtroppo non è l’unico nella storia dell’America. La tragedia del Texas condivide la stessa tragicità che appartiene a quei massacri che tutti conosciamo bene, come quello della Columbine High School. Eventi che non possiamo ignorare, anche se accadono a chilometri di distanza da noi, che ci spingono a riflettere su ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 giugno 2022) È una data che non si può dimenticare quella del 24 maggio del 2022 perché va ad aggiungersi a tutti quei capitoli sanguinari che appartengono alla nostra storia. E magari si trattasse di un libro dell’orrore che possiamo chiudere e dimenticare perché la sparatoria avvenuta in, alla Robb Elementary School, è reale. E fa male. Durante la follia omicida di un diciottenne, che è entrato nella scuola elementare di Uvalde, sono morti dei bambini, 19 per la precisione e anche due insegnanti. E l’aspetto più tragico di questo evento è che purtroppo non è l’unico nella storia dell’America. La tragedia delcondivide la stessa tragicità che appartiene a quei massacri che tutti conosciamo bene, come quello della Columbine High School. Eventi che non possiamo ignorare, anche se accadono a chilometri di distanza da noi, che ci spingono a riflettere su ...

MassimoMario1 : @radiosilvana @TheDocReQ3 cioè sarebbero 'i militari in Texas' a mantenere l'rdine pubblico? ok, puoi andare - disperatofelice : @MSpekled In Texas è reato avere più di 6 sex toys in casa, ma puoi avere quante armi vuoi! - Freccia72296377 : Ma io dico, ma diamine! Ma, a meno che tu non sia a Waco (Texas), puoi accendere il fuoco alla scuola dell’infanzia… - pallonatefaccia : 'Il governatore del Texas si è battuto per abbassare l'età per comprare un'arma a 18 anni, ma perché a 18 anni dovr… - Maury55732566 : RT @riclorenzini: Ho appena scoperto una cosa piuttosto interessante: in Texas puoi avere un numero illimitato di armi, ma è illegale posse… -