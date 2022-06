In Italia i bambini potranno portare anche il cognome della madre (Di mercoledì 1 giugno 2022) La sentenza della Corte costituzionale è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Decadono quindi tutte le norme che attribuivano in automatico il cognome paterno e impedivano l'assegnazione del solo cognome materno Leggi su wired (Di mercoledì 1 giugno 2022) La sentenzaCorte costituzionale è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Decadono quindi tutte le norme che attribuivano in automatico ilpaterno e impedivano l'assegnazione del solomaterno

Advertising

ilpost : Da oggi i bambini nati in Italia potranno avere anche il cognome materno: oppure quello di entrambi i genitori, nel… - Corriere : Telefono Azzurro, ogni giorno in Italia scompaiono 30 bambini - MSF_ITALIA : A un anno dagli attacchi israeliani sulla Striscia di #Gaza - che hanno ucciso 256 persone, inclusi 66 bambini - i… - Marilenapas : RT @ilpost: Da oggi i bambini nati in Italia potranno avere anche il cognome materno: oppure quello di entrambi i genitori, nell'ordine pre… - matteofalane : @luca5587 @perelaa Il calcio italiano è guidato da questo modo di pensare, 'io penso a me, ho i paraocchi e vedo so… -