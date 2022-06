In Italia 18.391 nuovi casi covid e 59 morti (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Sono 18.391 i nuovi casi di covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 24.267 precedenti e i 22.438 di sette giorni fa. Si conferma cosi il trend di calo settimanale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi processati sono 192.108 contro i 242.060 di ieri con il tasso di positività che scende dal 10% al 9,6%.I decessi sono 59, ieri erano 66. Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.756. Ancora in calo le terapie intensive, oggi sono 25 in meno di ieri (-7), e i ricoveri che sono 243 in meno (ieri - 160) per un totale che scende a 4.878. La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 2.489 contagi, seguito dalla Lombardia (+2.240), Campania (+1.947), Sicilia (+1.798) ed Emilia Romagna (+1.441). I ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 giugno 2022) AGI - Sono 18.391 idiregistrati innelle ultime 24 ore, contro i 24.267 precedenti e i 22.438 di sette giorni fa. Si conferma cosi il trend di calo settimanale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi processati sono 192.108 contro i 242.060 di ieri con il tasso di positività che scende dal 10% al 9,6%.I decessi sono 59, ieri erano 66. Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.756. Ancora in calo le terapie intensive, oggi sono 25 in meno di ieri (-7), e i ricoveri che sono 243 in meno (ieri - 160) per un totale che scende a 4.878. La regione con il maggior numero diodierni è il Lazio con 2.489 contagi, seguito dalla Lombardia (+2.240), Campania (+1.947), Sicilia (+1.798) ed Emilia Romagna (+1.441). I ...

