In Campania la scuola ricomincerà il 13 settembre (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Giunta regionale della Campania ha approvato il nuovo calendario scolastico 2022-2023. Lo rende noto l'assessore alla scuola della Regione Campania, Lucia Fortini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Giunta regionale dellaha approvato il nuovo calendario scolastico 2022-2023. Lo rende noto l'assessore alladella Regione, Lucia Fortini. L'articolo .

SempreLilium : RT @orizzontescuola: In Campania la scuola ricomincerà il 13 settembre - orizzontescuola : In Campania la scuola ricomincerà il 13 settembre - ottopagine : Scuola, ecco quando si torna in classe in Campania: tutte le date - ptvtelenostra : SCUOLA. IN CAMPANIA SI RIPARTE IL 13 SETTEMBRE, VARATO IL CALENDARIO 2022-2023 - - sevensalerno : Campania: Dad a scuola, il TAR conferma la legittimità delle ordinanze regionali -