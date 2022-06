Improta: ''Napoli, Mertens deve restare assolutamente'' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Improta: "Non mi priverei nemmeno di Koulibaly. Un giocatore così dove lo ritroviamo? Spero che il presidente ci ascolti'' Gianni Improta, ex calciatore del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "Mertens deve restare assolutamente. Non si può perdere un altro punto di riferimento della squadra. Speriamo che il presidente accolga i nostri appelli. Mi meraviglio che un dirigente dello spessore di De Laurentiis, anche se sui generis, non lo capisca. -afferma Improta - Manca poco per puntare allo Scudetto? Al di là delle critiche mosse giustamente a Spalletti, che ha sbagliato qualcosa per sua stessa ammissione, se si riconferma di gran parte dell’organico il Napoli ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 1 giugno 2022): "Non mi priverei nemmeno di Koulibaly. Un giocatore così dove lo ritroviamo? Spero che il presidente ci ascolti'' Gianni, ex calciatore delha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: ". Non si può perdere un altro punto di riferimento della squadra. Speriamo che il presidente accolga i nostri appelli. Mi meraviglio che un dirigente dello spessore di De Laurentiis, anche se sui generis, non lo capisca. -afferma- Manca poco per puntare allo Scudetto? Al di là delle critiche mosse giustamente a Spalletti, che ha sbagliato qualcosa per sua stessa ammissione, se si riconferma di gran parte dell’organico il...

