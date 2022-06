Advertising

fisco24_info : Imprese:da domani nuovo portale Mise per conoscere incentivi: Su un'unica piattaforma le informazioni su tutte le a… - secolourbano : RT @innovationpost_: Intervista ad Andrea Del Core, Responsabile Mercato Manufacturing & Logistic @nokiaitalia, sul tema del #5G industrial… - innovationpost_ : Intervista ad Andrea Del Core, Responsabile Mercato Manufacturing & Logistic @nokiaitalia, sul tema del #5G industr… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Economia Giorgetti (Sviluppo Economico): “Domani il lancio del portale - paolopicone70 : #Economia Giorgetti (Sviluppo Economico): “Domani il lancio del portale -

Agenzia ANSA

A partire da2 giugno sarà online il portale incentivi.gov.it, un motore di ricerca che ha l'obiettivo di ... compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, allenuove e a ...Infine, la partecipazione oggi - prosegue Goretta - dell'Istituto Italiano di Tecnologia e,, ... da oggi il territorio ligure può diventare catalizzatore died investimenti, a cui ... Imprese:da domani nuovo portale Mise per conoscere incentivi - Economia (ANSA) - ROMA, 01 GIU - A partire da domani 2 giugno sarà online il portale incentivi.gov.it, un motore di ricerca che ha l'obiettivo di ...ROMA - Dal convegno Fiere italiane & made in Italy: alleanza strategica sulla rotta dei mercati internazionali” svoltasi in occasione della Giornata Mondiale delle Fiere he si è tenuta oggi a Roma pre ...