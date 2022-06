(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Labitalia) - "Siamo davverodila nostraal 'per l'' che testimonia la sensibilità e l'impegno del governo per la crescita del sistema produttivo italiano sui mercati internazionali e per la piena affermazione del Made in Italy". A dirlo Stefano Cuzzilla, presidente di, a valle della firma delper l'con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "La nostra Federazione - spiega - intende contribuire agli obiettivi delcon l'apporto di competenze manageriali certificate e qualificate che aiutino le aziende, soprattutto le pmi, a interpretare i cambiamenti dettati dalla doppia transizione – tecnologica ...

Advertising

MonicaDallOlio : RT @FedermanagerBo: @FedermanagerBo Informa - E’ stato diffuso dal @comunebologna il report elaborato dall’Ufficio di Statistica “Le lance… - lpasquarelli010 : RT @FedermanagerBo: @FedermanagerBo Informa - E’ stato diffuso dal @comunebologna il report elaborato dall’Ufficio di Statistica “Le lance… - FedermanagerBo : @FedermanagerBo Informa - E’ stato diffuso dal @comunebologna il report elaborato dall’Ufficio di Statistica “Le l… -

Il Tempo

...da Confindustria e, leader in Italia per finanziamento della formazione manageriale. Il bilancio, partendo da una mappatura dei principali stakeholder del Fondo - le 14milae gli ......nei precedenti due studi AIEE " Associazione Italiana Economisti dell'Energia per... ecologiche e sociali proposte dalla "Green Economy", accrescendo la competitività delle nostre... Imprese: Federmanager, orgogliosi di aver ratificato adesione al 'Patto per l'export' Roma, 1 giu. (Labitalia) - "Siamo davvero orgogliosi di aver ratificato la nostra adesione al 'Patto per l'export' che testimonia la sensibilità e l'impegno del governo per la crescita del sistema pro ...(Adnkronos) - 76 milioni di euro di finanziamenti, 7 mila piani formativi, 37 mila dirigenti formati, 1 milione di ore di formazione e un indicatore di impatto complessivo pari a 12,86 euro per ogni e ...