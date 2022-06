Imprese: consulenti lavoro aderiscono al Patto per l'export (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Labitalia) - "Il Patto per l'export potrà contare sulla collaborazione attiva dei consulenti del lavoro per la formazione e l'informazione in materia d'internazionalizzazione d'impresa: firmato oggi dalla presidente del Consiglio nazionale dell'ordine, Marina Calderone, il protocollo che delinea la strategia innovativa per il rilancio delle esportazioni dei prodotti made in Italy, promosso dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, insieme a Mef, Mise, Mipaaf, Mit, Miur, Mibact, Mitd e ad altri membri della cabina di regia per l'Italia internazionale e rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano". E' quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. In questi due anni sono stati messi in campo 7,2 miliardi di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Labitalia) - "Ilper l'potrà contare sulla collaborazione attiva deidelper la formazione e l'informazione in materia d'internazionalizzazione d'impresa: firmato oggi dalla presidente del Consiglio nazionale dell'ordine, Marina Calderone, il protocollo che delinea la strategia innovativa per il rilancio delle esportazioni dei prodotti made in Italy, promosso dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, insieme a Mef, Mise, Mipaaf, Mit, Miur, Mibact, Mitd e ad altri membri della cabina di regia per l'Italia internazionale e rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano". E' quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale deidel. In questi due anni sono stati messi in campo 7,2 miliardi di ...

Advertising

pezzopanismo : @Ale_Daq Ecco, non lo sai. Faccio l'architetto e sì, tutti i consulenti possono farlo e l'hanno fatto Sulle imprese… - CHPRESS21 : Ottica 3 Valli Biasca – I vostri consulenti del benessere visivo - DianaArtuso : Più di 270 partecipanti all’evento on Line sui finanziamenti Isi alle imprese che investono in sicurezza organizzat… - mauriziocori1 : RT @ConfindustriaUd: #Sanzioni alla #Russia, strategie delle #imprese per non perdere i mercati | Matteo Tonon, pres Cluster #legno-#arredo… - mercatiesteri : Condivido l'articolo 'Il petrolio imprenditoriale del MadeinItaly' sul numero di maggio di Consulenti & Impresa,… -