Immobiliare turistico Italia: andamento positivo per mare, lago e montagna (Di mercoledì 1 giugno 2022) MILANO – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2021 i prezzi degli immobili turistici hanno evidenziato variazioni positive: +1,7% nelle località di mare, +2,6% le quotazioni di quelle di montagna, mentre per il lago l’incremento è dell’1,8%. L’analisi sugli ultimi dieci anni vede una migliore performance per le località lacustri che perdono solamente il 15,2% del loro valore. TREND PREZZI VARIAZIONE PERCENTUALE DEI PREZZI 2011 – 2021 mare -29,8% lago -15,2% montagna -32,9% mare: bene le località del Veneto che mettono a segno un incremento dei valori del 6,5%, seguite da quelle delle Marche che chiudono con +5,1%. L’ Emilia-Romagna registra un incremento del 2,7%. lago: il traino è rappresentato ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 1 giugno 2022) MILANO – Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, nella seconda parte del 2021 i prezzi degli immobili turistici hanno evidenziato variazioni positive: +1,7% nelle località di, +2,6% le quotazioni di quelle di, mentre per ill’incremento è dell’1,8%. L’analisi sugli ultimi dieci anni vede una migliore performance per le località lacustri che perdono solamente il 15,2% del loro valore. TREND PREZZI VARIAZIONE PERCENTUALE DEI PREZZI 2011 – 2021-29,8%-15,2%-32,9%: bene le località del Veneto che mettono a segno un incremento dei valori del 6,5%, seguite da quelle delle Marche che chiudono con +5,1%. L’ Emilia-Romagna registra un incremento del 2,7%.: il traino è rappresentato ...

