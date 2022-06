Ilary Blasi, avete mai visto le sorelle Silvia e Melory? La somiglianza è incredibile (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilary Blasi è uno dei volti di punta di Mediaset. Forse, però, non tutti sanno che ha due sorelle, che si chiamano Silvia e Melory. Di loro ha parlato in diverse occasioni, rivelando che siano legate da un rapporto molto stretto: eccole tutte e tre insieme. Non c’è dubbio sul fatto che Ilary Blasi sia … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 1 giugno 2022)è uno dei volti di punta di Mediaset. Forse, però, non tutti sanno che ha due, che si chiamano. Di loro ha parlato in diverse occasioni, rivelando che siano legate da un rapporto molto stretto: eccole tutte e tre insieme. Non c’è dubbio sul fatto chesia … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Malore e ritiro! Deve lasciare subito l'Isola dei Famosi: Ilary Blasi lo aspetta in Italia - OggionniAnna : @IsolaDeiFamosi Ilary Blasi licenziati tu , non Alvin che è bravissimo - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Ilary Blasi ammirata ieri sera a L'Isola dei famosi ????????????? - LaMaiNaGioia : Comunque posso dire? Io quando avevo 15 anni amavo Ilary Blasi (e ancora adesso ovviamente) facevo parte addirittur… - MassiB85 : RT @giorgiodean: Gli indignati per il coro su #Zaccagni e l’ente morale S.S. Lazio dove stavano quando si parlava di Cissé con Ilary Blasi… -