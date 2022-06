Il veto di Orban blocca ancora le sanzioni alla Russia | il nodo sul patriarca Kirill

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Si è conclusa con un nulla di fatto la riunione degli ambasciatori dell'Unione Europa che doveva dare il via libera formale al sesto pacchetto dinei confronti delladopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Questa volta, dopo la questione dell'embargo al petrolio, ildell'Ungheria di Viktorè stato posto sull'inserimento nella lista degli individui colpiti deldella Chiesa ortodossa russae gli ambasciatori dei 27 Stati membri presso l'Ue dovranno convocare un nuovo incontro. «Sono adesso in corso contatti a livello capitali con il governo ungherese di cui al momento non si conoscono gli esiti e i tempi. Il Coreper, l'organismo che riunisce i rappresentanti permanenti degli Stati presso l'Ue, verrà riconvocato non appena la Presidenza ...

Advertising

LinoMannu : RT @tempoweb: Il veto di Viktor #Orban blocca ancora le sanzioni dell’#Europa alla #Russia: il nodo sul patriarca #Kirill #ungheria #guerra… - tempoweb : Il veto di Viktor #Orban blocca ancora le sanzioni dell’#Europa alla #Russia: il nodo sul patriarca #Kirill… - LeGir0ndin : #Orban mette il veto alle sanzioni alla #Russia e le fa slittare. Io mi chiedo: siamo sicuri che quest'uomo sia un… - HawkeyePie : @HSkelsen @mrcllznn La GER detto oggi che ci vorranno mesi x mandare le armi richieste. Gli USA mandano adesso sist… - Peppezappulla : RT @BaiettiFranco: Sanzioni, Letta: “Il comportamento di Orban e’ da biasimare”. Il leader del Pd dopo l’accordo raggiunto a Bruxelles: “Di… -

Dopo le minacce didi Viktor, è stata prevista un'esenzione "temporanea" per il petrolio tramite oleodotti, in particolare per quello Druzhba. Una misura per concedere più tempo a ...Dopo le minacce didi Viktor, è stata prevista un'esenzione "temporanea" per il petrolio tramite oleodotti, in particolare per quello Druzhba. Una misura per concedere più tempo a ...Nuove sanzioni alla Russia che prevedono lo stop agli acquisti di petrolio e il divieto di assicurare le navi russe ...Il decreto del governo di Budapest: da qualche giorno chi non esibisce targa o libretto nazionali paga una volta e mezzo la tariffa ribassata contro il caro ...