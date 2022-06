Il Tottenham non si ferma, pronta un’offerta da 50 milioni per Bremer (Di mercoledì 1 giugno 2022) I londinesi sarebbero pronti, secondo fonti estere, ad offrire al Torino circa 50 milioni pur di prelevare Bremer e battere Juventus e Inter Non si ferma il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte. Gli spurs vogliono acquistare ancora, cercando di fare altri sgambetti a Juventus e Inter. Dopo aver strappato alle due italiane Ivan L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) I londinesi sarebbero pronti, secondo fonti estere, ad offrire al Torino circa 50pur di prelevaree battere Juventus e Inter Non siildi Fabio Paratici e Antonio Conte. Gli spurs vogliono acquistare ancora, cercando di fare altri sgambetti a Juventus e Inter. Dopo aver strappato alle due italiane Ivan L'articolo

Advertising

FBiasin : Se #Perisic sceglierà il #Tottenham meriterà comunque applausi: ha dato tutto e andrà a incassare più quattrini, un… - FabioLasmano : @andreavozza @pisto_gol Non esistono finali contro squadre scarse, ma esistono finali contro squadre non così forti… - ZonaBianconeri : RT @JTriplete: #ChampionsLeague Dopo il precedente sorteggio sfortunatissimo la sorte deve rimediare facendo prendere all'#Inter un girone… - JTriplete : #ChampionsLeague Dopo il precedente sorteggio sfortunatissimo la sorte deve rimediare facendo prendere all'#Inter u… - ASeven_91 : E che non si dica che ha giocato perché Sandro fa schifo. Ricordare: Juventus- Tottenham 2-2 Juventus- Real Madrid… -