Advertising

Vanganel : RT @globalistIT: - Ve10Ve_Ghost : RT @maurovoerzio: La tecnica dell'Aringa Marcia nella disinformazione. In Italia funziona benissimo perchè vi sono un sacco di endorsers ch… - globalistIT : - jpb230659 : @doluccia16 In Ucraina. C’è un sacco di donne che vogliono sposare un caccia americano e Zelensky è d’accordo. - orizontiperduti : Comunque il pezzo ESC dell’Ucraina è un sacco ascoltabile -

Globalist.it

Ild'e quei bambini "rubati". Uno degli aspetti più atroci della guerra ininveste i bambini. Uccisi, rapiti, deportati. L'allarme Unicef Secondo l'Unicef, l'Agenzia delle Nazioni ...Federico Fubini per il 'Corriere della Sera' mariupol i bambini nei tunnel dell acciaieria azovstal 4 Ildell'muove ogni giorno un passo più in là. Dopo il grano del Donbass e l'acciaio di Mariupol, inizia ufficialmente anche ... Il sacco d’Ucraina, i bambini rapiti e Putin, il “Videla” russo Secondo l'Unicef, l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, quasi 100 giorni di guerra in Ucraina hanno avuto conseguenze devastanti per i bambini, di una portata e a una velocità mai viste dalla ...Orfani e i minori strappati ai loro genitori in Ucraina potranno essere adottati legalmente. Ma saranno obbligati a un giuramento di fedeltà al regime ...