Il rompicapo dell'estate: vedi la tartaruga? Hai 31 secondi per misurarti | Guarda (Di mercoledì 1 giugno 2022) Eccoci alla prese con l'ennesimo rompicapo, proposto dal Daily Mail e rilanciato da Dagospia, su cui si legge: "Avrai bisogno di tutta la tua attenzione per individuare la tartaruga in questo puzzle cerca–trova sott'acqua". Il puzzle in questione è stato creato dalla piattaforma di merchandising sostenibile Teemill, che ha creato il rompicapo per sensibilizzare sull'inquinamento delle acque dai rifiuti industriali, nel dettaglio quelli generati dall'industria della moda che incide per il 20% sull'inquinamento marino globale. Il punto è che le tartarughe del Pacifico orientale svaniranno entro 60 anni. Si capisce perché nel rompicapo si rende così difficile l'individuazione dell'animale in oggetto. Le regole poi sono stringenti: ci sono solo 31 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Eccoci alla prese con l'ennesimo, proposto dal Daily Mail e rilanciato da Dagospia, su cui si legge: "Avrai bisogno di tutta la tua attenzione per individuare lain questo puzzle cerca–trova sott'acqua". Il puzzle in questione è stato creato dalla piattaforma di merchandising sostenibile Teemill, che ha creato ilper sensibilizzare sull'inquinamentoe acque dai rifiuti industriali, nel dettaglio quelli generati dall'industriaa moda che incide per il 20% sull'inquinamento marino globale. Il punto è che le tartarughe del Pacifico orientale svaniranno entro 60 anni. Si capisce perché nelsi rende così difficile l'individuazione'animale in oggetto. Le regole poi sono stringenti: ci sono solo 31 ...

Advertising

RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Rebus Demiral: Atalanta incerta sul riscatto e la Juve non lo rivuole #Demiral #Atalanta #Juventus - infoitsport : Rompicapo Demiral: riscatto dell'Atalanta in dubbio e alla Juve è un esubero - Sportmediaset - ZonaBianconeri : RT @sportmediaset: Rebus Demiral: Atalanta incerta sul riscatto e la Juve non lo rivuole #Demiral #Atalanta #Juventus - sportmediaset : Rebus Demiral: Atalanta incerta sul riscatto e la Juve non lo rivuole #Demiral #Atalanta #Juventus… - messveneto : L’Inps ti scova ovunque ma nessuno trova loro: l’odissea di chi chiama il call center senza avere risposta: La stor… -