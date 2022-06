"Il rapporto messo a dura prova". Gola profonda: Leclerc-Ferrari, perché può (già) finire malissimo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Già, continua a fare male, e a far rumore, il "suicidio" della Ferrari al Gp di Monaco, il clamoroso errore strategico che ha condannato Charles Leclerc al quarto posto in una gara che era totlamente in mano sua. Il tutto la gara successiva al cedimento del turbo che lo ha costretto al ritiro in Spagna. Leclerc, dopo il misfatto di Montecarlo, si è lamentato a gran voce contro la squadra. Insomma, il clima a Maranello è molto teso. E secondo Martin Brundle, grande ex della Formula 1, il clima ora è teso anche tra Leclerc e il compagno di squadra, Carlos Sainz. L'ex pilota britannico ha fatto il punto nella rubrica che cura su Sky Sports F1, dove ha spiegato: "Bisogna essere dispiaciuti per Leclerc, ha conquistato la pole ed è rimasto comodamente in testa nella prima parte di gara, fino a quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Già, continua a fare male, e a far rumore, il "suicidio" dellaal Gp di Monaco, il clamoroso errore strategico che ha condannato Charlesal quarto posto in una gara che era totlamente in mano sua. Il tutto la gara successiva al cedimento del turbo che lo ha costretto al ritiro in Spagna., dopo il misfatto di Montecarlo, si è lamentato a gran voce contro la squadra. Insomma, il clima a Maranello è molto teso. E secondo Martin Brundle, grande ex della Formula 1, il clima ora è teso anche trae il compagno di squadra, Carlos Sainz. L'ex pilota britannico ha fatto il punto nella rubrica che cura su Sky Sports F1, dove ha spiegato: "Bisogna essere dispiaciuti per, ha conquistato la pole ed è rimasto comodamente in testa nella prima parte di gara, fino a quando ...

