«Il questionario anticamorra in tutte le scuole della Campania»

IN CONSIGLIO REGIONALE. LA PRESENTAZIONE DEL "QUESTIONARIO ANTICAMORRA"

... non si mostra meravigliato dai risultati delpromosso in trentuno scuole di Napoli da ...tra gli studenti delle vittime innocenti di camorra o degli stessi simboli dell'. 'Giro ...È l'invito fatto agli studenti delle scuole dall'assessore all'Istruzione, Lucia Fortini , questa mattina nel corso della presentazione dei risultati del. Un invito che ...Don Patriciello: "Don Pietro Savastano piu' noto di Giancarlo Siani tra i ragazzi Non mi meraviglia, la memoria visiva e' piu' forte del resto. E poi, una ...- "Don Pietro Savastano più noto di Giancarlo Siani tra i ragazzi Non mi meraviglia, la memoria visiva è più forte del resto. E poi, una serie su Giancarlo Siani di uguale impatto non la ricordo. Son ...