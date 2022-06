«Il questionario anticamorra in tutte le scuole della Campania»

Advertising

Sono le risposte degli studenti, anticipate ieri dal Mattino, al promosso in trentuno scuole di Napoli e provincia dal nostro giornale, dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli tra gli studenti delle vittime innocenti di camorra o degli stessi simboli dell'anticamorra. Don Patriciello: "Don Pietro Savastano più noto di Giancarlo Siani tra i ragazzi Non mi meraviglia, la memoria visiva è più forte del resto. E poi, una serie su Giancarlo Siani di uguale impatto non la ricordo."