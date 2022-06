Advertising

AntoVitiello : Primo discorso di Gerry #Cardinale #Milan - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Il primo discorso di Gerry #Cardinale da nuovo proprietario del #Milan - yassine01937035 : RT @CalcioFinanza: Il primo discorso di Gerry #Cardinale da nuovo proprietario del #Milan - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il primo discorso di Cardinale da proprietario del Milan: «Ho un po’ la sensazione che voi mi… - CalcioFinanza : Il primo discorso di Gerry #Cardinale da nuovo proprietario del #Milan -

Milan News

Unsimile si può fare per Di Maria , autentico jolly che può ricoprire diversi ruoli a ... L'eventuale grande ritorno a Torino non sarebbe ilnella storia dei bianconeri: dal campo alla ...Commenta perNessuno come loro. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si sono conosciuti nel 1979 , quando ... Unche vale anche per Berlusconi e Galliani , con il grande vantaggio che loro ... Stroppa: "Berlusconi Ora ho paura, al primo discorso al Milan ad Arcore disse che..." Ha esordito così nel suo discorso di presentazione Gerry Cardinale ... Sebbene io abbia vissuto di prima mano i Campionati della World Series, del Super Bowls, dell’NBA, ma nulla mi ha dato l’emozione ...Ogni giorno, da sinistra a destra, tutti a dire ciò che si farà o si dovrebbe fare per la nostra scricchiolante penisola.... A parole siamo la prima potenza mondiale, senza se e senza ma! Peccato che ...