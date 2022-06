Il pamphlet di Andrea De Benedetti, in caso di febbre reazionaria indotta da schwa (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vi siete mai fatti il tampone di Hirschman? Non lo trovate in farmacia, ma in libreria. Quando avvertite i primi sintomi di febbre reazionaria, ossia quando la benintenzionata battaglia di un’avanguardia intellettuale o politica vi suscita un oscuro malore nel basso addome, una reazione allergica cutanea o addirittura una violenta crisi di rigetto, procuratevi una copia del piccolo classico dell’economista e storico delle idee Albert O. Hirschman, “Retoriche dell’intransigenza”, e cercate di farvi da soli la vostra diagnosi. Possibilmente, non infilatelo nel naso (dovrebbe essere ovvio, ma non si sa mai: sul bugiardino della quarta di copertina non c’è scritto niente al riguardo). I possibili esiti del test sono tre, come tre sono le retoriche prevalenti del pensiero conservatore e reazionario degli ultimi due secoli che Hirschman distingue. Se pensate ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Vi siete mai fatti il tampone di Hirschman? Non lo trovate in farmacia, ma in libreria. Quando avvertite i primi sintomi di, ossia quando la benintenzionata battaglia di un’avanguardia intellettuale o politica vi suscita un oscuro malore nel basso addome, una reazione allergica cutanea o addirittura una violenta crisi di rigetto, procuratevi una copia del piccolo classico dell’economista e storico delle idee Albert O. Hirschman, “Retoriche dell’intransigenza”, e cercate di farvi da soli la vostra diagnosi. Possibilmente, non infilatelo nel naso (dovrebbe essere ovvio, ma non si sa mai: sul bugiardino della quarta di copertina non c’è scritto niente al riguardo). I possibili esiti del test sono tre, come tre sono le retoriche prevalenti del pensiero conservatore e reazionario degli ultimi due secoli che Hirschman distingue. Se pensate ...

