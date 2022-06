Il Napoli segue Vicario, il Cagliari fissa il prezzo del portiere: 10 milioni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il Napoli sulle tracce del portiere del Cagliari dopo l’ottima annata in prestito all’Empoli: i sardi chiedono 10 milioni Guglielmo Vicario è un pezzo pregiato di questo calciomercato estivo dopo l’annata straordinaria ad Empoli che, ad oggi, non ha ancora esercitato il diritto di riscatto per 10 milioni di euro. Come rivela il Corriere dello Sport Giuntoli ha così avviato una trattativa con il Cagliari, per portare l’estremo difensore a Napoli. Non soltanto Vicario, ma anche Gollini è sulla lista degli azzuri. Per Vicario la cifra parte dai 10-12 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ilsulle tracce deldeldopo l’ottima annata in prestito all’Empoli: i sardi chiedono 10Guglielmoè un pezzo pregiato di questo calciomercato estivo dopo l’annata straordinaria ad Empoli che, ad oggi, non ha ancora esercitato il diritto di riscatto per 10di euro. Come rivela il Corriere dello Sport Giuntoli ha così avviato una trattativa con il, per portare l’estremo difensore a. Non soltanto, ma anche Gollini è sulla lista degli azzuri. Perla cifra parte dai 10-12di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

