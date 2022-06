Il mondo fluttuante di Achao | tra atmosfere acquatiche e suggestiva ricerca della spiritualità

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Nel vivere contemporaneo l’essere umano, e di conseguenza anche l’artista, si trova spesso a dover fare i conti con una velocità, con un correre concitato all’interno di una vita rumorosa, caotica che spesso costringe a dimenticare di coltivare quel rapporto con se stessi, quel contatto con ilinteriore necessario a non dimenticare la vera essenza; il ruolo degli artisti dunque si trasforma non solo in un modo per manifestare il proprio personale sentire, ma anche in un mezzo per ricondurre il fruitore verso le sue profondità attraverso ildel colore, dell’immagine, poco importa se sia più attinente alla realtà osservata o completamente impalpabile e discostante da essa. Il franceseaccompagna letteralmente l’osservatore nel suo universo fluido, in cui i colori e il vissuto sono in continuo scorrere e divenire. Agli ...